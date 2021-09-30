Де Йонг: «Верю, что «Барселона» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов»

Хавбек каталонской «Барселоны» Френки де Йонг высказался о вчерашнем поражении лиссабонской «Бенфике» в матче группового этапа Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» уступили со счетом 0:3.

«У нас впереди еще много игр. Если начнем побеждать, то будут шансы. Я по-прежнему верю, что «Барселона» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Нам под силу преодолеть эти трудности. Нужно усердно трудиться и держаться вместе», - цитирует голландца пресс-служба УЕФА.

В первом туре «сине-гранатовые» потерпели домашнее поражение от «Баварии» со счетом 0:3.

После двух матчей подопечные Рональда Кумана занимают последнее место в группе.