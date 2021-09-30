Наставник «Бенфики» Жезуш: Думал, что «Барселона» сумеет нам забить

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфике» удалось сотворить сенсацию, переиграв «Барселону» со счетом 3:0. Тем самым, португальцы улучшили свое турнирное положение и отправили испанцев на последнее место в квартете.

Как оказалось, главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш не ожидал такой слабой игры в исполнении соперника. «Говорил парням, что нужно забивать минимум дважды, потому что каталонцы не уйдут с поля без голов. Думал, что «Барселона» сыграет агрессивнее, но хорошо, чтобы мы безошибочно действовали в защите», - цитирует португальца издание Marca.

Благодаря этой победе «Бенфика» реабилитировалась за ничью с киевским «Динамо» неделями ранее, в матче с которым не смогла показать свой максимум.