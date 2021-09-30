«Барселона» повторила антирекорд 49-летней давности

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов каталонская «Барселона» на выезде потерпела поражение от лиссабонской «Бенфики» со счетом 0:3.

Таким образом, подопечные Рональда Кумана поиграли два стартовых поединка в еврокубках. Дне недели назад «сине-гранатовые» на «Камп Ноу» были биты мюнхенской «Баварией» (0:3).

Как сообщается в твиттер-аккаунте Opta, «Барса» стартовала с двух подряд поражений в еврокубковом сезоне во второй раз в истории. Первый раз подобное произошло в 1972 году.

После двух туров каталонцы идут последними в группе. Следующий матч команда проведет против киевского «Динамо».