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Лига чемпионов

«Барселона» повторила антирекорд 49-летней давности

30 Сентября 2021 • 10:25 Комментировать
Бенфика
3:0
Барселона
окончен

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов каталонская «Барселона» на выезде потерпела поражение от лиссабонской «Бенфики» со счетом 0:3.

Таким образом, подопечные Рональда Кумана поиграли два стартовых поединка в еврокубках. Дне недели назад «сине-гранатовые» на «Камп Ноу» были биты мюнхенской «Баварией» (0:3).

Как сообщается в твиттер-аккаунте Opta, «Барса» стартовала с двух подряд поражений в еврокубковом сезоне во второй раз в истории. Первый раз подобное произошло в 1972 году.

После двух туров каталонцы идут последними в группе. Следующий матч команда проведет против киевского «Динамо».

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Барселона
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