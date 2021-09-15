​«Барселона» больше не гранд: каталонцы могут остаться без плей-офф Лиги чемпионов

Фанатам «Барселоны» тревожно – их любимая команда откровенно разочаровала в стартовом матче Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает ситуацию и пытается понять, могут ли «сине-гранатовые» впервые за долгие годы пролететь мимо плей-офф сильнейшего клубного турнира континента.

Тотальный провал…

Рональд Куман не произносил слово «реванш» перед игрой с «Баварией» - это было бы слишком самонадеянно – но при этом он дал понять, что футболисты, которые чуть больше года проигрывали мюнхенцам 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов, должны исправить ситуацию. Не получилось. Конечно, «сине-гранатовые» на этот раз пропустили не восемь раз, а «всего лишь» (всё в мире относительно) три, но местами они выглядели даже безнадёжнее, чем тринадцать месяцев назад в Лиссабоне.

«Барселона» не просто крупно проиграла «Баварии» дома. Каталонцы за 90 минут ни разу не потревожили Мануэля Нойера ударом в створ. Испанский журналист, известный как мистер Чип, написал в «Твиттере», что такого с каталонцами в истории Лиги чемпионов ранее не случалось. Это тотальный провал. С тегом «прямо сейчас» можно говорить о том, что от яркой вывески «Барселона» - «Бавария» остались лишь воспоминания. Сегодня это команды совершенно разного уровня. Сегодня «Барселона» не является грандом европейского футбола по игре.

… но Кумана не уволят

Сомнения по поводу перспектив Рональда Кумана на тренерском мостике «Барселоны» возникали с самого начала. Сложно сказать, чем руководствовались ещё прежние боссы каталонского клуба, делая выбор в пользу тренера без каких-либо значительных достижений, уже проваливавшегося в Испании (при Кумане в своё время «Валенсия» скатилась до борца за выживание).

Время показало, что сомнения в отношении Кумана были не напрасными. «Барселона» не показывает ни результатов, ни игры. От фирменного стиля «сине-гранатовых» остались лишь воспоминания и видеоподборки. При Кумане каталонцы отдаляются от прежней эстетики футбола – голландцу нравится вертикальный стиль, поэтому ему нужны высокие нападающие вроде Люка де Йонга. Вертикальный футбол приносил Куману локальные успехи в «Саутгемптоне», вот только сравнивать «Сотон» и «Барселону» - это даже не смешно. Не критиковать голландского тренера по поводу стиля игры можно было бы только в случае наличия результата, а его нет. Разве может великая «Барса» радоваться Кубку Испании?

Но даже при явном отсутствии перспектив Рональд Куман не будет уволен. Главная причина заключается в том, что действительно квалифицированные тренеры в сегодняшнюю «Барселону» вряд ли пойдут. Что касается столь обсуждаемого варианта с Хави, то даже если выдернуть его из Катара, то бросать молодого тренера и легенду клуба в одном флаконе под каток вряд ли будет правильно. Команде нужна глобальная перестройка, а для этого нужны деньги. Сегодня же каталонцы испытывают серьёзнейшие финансовые трудности, так что главная их задача заключается в улучшении экономических показателей. До тех пор Жоан Лапорта наверняка будет продолжать публично поддерживать Рональда Кумана, чтобы не накалять ситуацию. Главный фронт у «Барселоны» сейчас на финансовом поле. Таковы уж реалии.

Без билета в плей-офф ЛЧ: миф или реальность?

Сегодняшняя «Барселона» не только слаба в игровом плане, но и хрупка морально. Есть ощущение, что невыход команды в плей-офф Лиги чемпионов выглядит вполне реальным раскладом. В борьбе за второе место конкуренцию «сине-гранатовым» может составить «Бенфика». Лиссабонские «орлы» представляют собой команду с приличным уровнем исполнителей, многие из которых хорошо известны в Европе. Подопечные Жорже Жезуша хорошо начали новый сезон и уверены в себе. Вряд ли «Бенфика» хоть немного боится сегодняшнюю «Барселону». Команды встретятся уже 29 сентября, и эта игра многое покажет.

Также в группе Е выступает киевское «Динамо». Это молодая команда с очень опытным тренером в лице Мирчи Луческу. Наверное, «динамовцев» Киева вряд ли можно рассматривать как борцов за второе место, но ущипнуть «Барселону», отобрав очки, чемпионы Украины вполне способны, особенно в домашнем матче, который состоится в начале ноября.

В последний раз «Барселона» не выходила из группы Лиги чемпионов в далёком сезоне 2000/2001. Спустя 21 год каталонцы могут снова остаться без плей-офф. Учитывая происходящее в клубе и в команде, слишком уж большой сенсацией такой исход не станет. В игровом плане «Барселона» сейчас не тянет на статус гранда. Любопытно, что посмотреть на команды, участвующие на групповой стадии Лиги чемпионов, то по стоимости состава «Барселона» занимает только девятое место. Даже «Атлетико» идёт выше. Когда такое было?

Алексей Антоненко