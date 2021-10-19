Куман: «Ненормально ждать от нас выхода в четвертьфинал, полуфинал или финал»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман с пессимизмом оценивает шансы своей команды в Лиге чемпионов. Об этом он заявил на пресс-конференции перед матчем с киевским «Динамо».

- Не знаю, что можно будет считать хорошей кампанией. Все зависит от обстоятельств. Ненормально ждать от нас выхода в четвертьфинал, полуфинал или финал. Предпочту настраиваться на каждый следующий матч. Нам нужно победить, чтобы иметь шансы на выход в следующий раунд. Мы знаем, что нужно делать, нужно побеждать, - заявил Куман.

Причиной неудач «сине-гранатовых» голландец назвал то, что «топ-команды мощно улучшились в отличие от «Барселоны».