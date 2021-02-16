​Роналду: «Надеюсь, это будет начало нашего пути к финалу Лиги чемпионов»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мыслями в преддверии старта команды в плей-офф Лиги чемпионов. В среду вечером «старая синьора» сыграет в гостях у «Порту».

«Завтра нам предстоит провести очень важный матч против очень сильной команды. Я могу только надеяться, что это будет начало нашего пути к финалу. Уважение к сопернику, стремление к победе и стопроцентная концентрация на наших целях. Вперёд, ребята!» - написал Роналду на своей страничке в Twitter.

Матч «Порту» - «Ювентус» стартует семнадцатого февраля в одиннадцать часов вечера по московскому времени.