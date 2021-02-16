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Пирло: «Порту» играет в стиле «Атлетико», будет сложный матч»

16 Февраля 2021, 18:15,

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло пообщался с представителями СМИ на пресс-конференции в преддверии игры Лиги чемпионов против «Порту».

«Это будет очень сложная игра против команды, которая хорошо защищается. Они действуют компактно, в стиле «Атлетико», с двумя линиями по четыре футболиста. Нам потребуется терпение. Мы не сможем форсировать игру, потому что можем нарваться на контратаку. В составе «Порту» есть хорошие игроки для этого», - сказал Пирло.

«Ремзи имеет шансы сыграть, а вот Бонуччи и Дибала на поле не выйдут. Они поедут, потому что хотят быть с командой», - отметил тренер «Ювентуса».

«Порту» и «Ювентус» сыграют семнадцатого февраля.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Порту, Андреа Пирло
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