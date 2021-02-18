Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сошлись «Порту» и «Ювентус».

«Ювентусу» в сетке плей-офф Лиги чемпионов вроде бы повезло. Единственная команда, не представляющая лиги топ-5, досталась «старой синьоре». И последние матчи «Порту» эту теорию подтверждают. Футболисты Сержиу Консейсау уже четыре матча не могут победить даже на территории Португалии. «Спортинг» уверенно отрывается в борьбе за золото, а из кубка страны «драконов» собирается выбить «Брага».

Прервал мощную победную серию и «Ювентус». «Старая синьора» выиграла 6 матчей с общим счётом 14:1, а затем сыграла по нулям с «Интером» во втором полуфинале Кубка Италии и минимально уступила «Наполи». Андреа Пирло из-за травм потерял Куадрадо, Дибалу, Артура и Рэмзи, но он и так не особо рассчитывал на этих игроков по ходу сезона. У «Порту» все звёзды (Пепе, Сержиу Оливейра, Корона, Тареми, Марега) в строю и, естественно, в основе.

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Именно иранец Мехди Тареми и стал главным героем первой минуты матча. Точнее, стоит выделить всё-таки антигероев. Вялый перекат мяча до голкипера и так не впечатлял, но передач Родриго Бентанкура на Щесны вовсе изумила. Очень слабо покатил назад уругваец, на поляка налетел Мехди Тареми и успел протолкнуть мяч в сетку. «Порту» моментально повёл в счёте – 1:0.

При Сержиу Консейсау «Порту» играет, нет бразило-португальской игры «все в атаку». Хозяева спокойно закрылись и стали наблюдать потуги «Ювентуса», у которого впереди совсем ничего не получалось. До Роналду мяч доходил редко, Кьеза больше фолил в атаке, чем созидал. Зато на ровном месте туринцы могли и второй гол получить. Алекс Сандро ошибся метрах в трёх от штрафной площади, Оливейра мяч подхватил и плотно пробил, но мяч после рикошета немного разминулся со створом ворот.

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Проблем «старой синьоре» добавила травма Кьеллини, а их единственный опасный удар за первый тайм Рабьо нанёс из офсайда. Совсем тускло смотрелся «Юве», хотя и владел территориальным преимуществом. И сразу взяли гости традицию пропускать на самом старте тайма, пришлось держать марку. Манафа отобрал мяч и справа вошёл в штрафную, сделал передачу на Марега, а Мусса ушёл от многострадального Бентанкура и пробил Щесны – 2:0.

Ещё через 10 минут Сержиу Оливейра обязан был добивать «старую синьору». Никто его не встретил у штрафной площади, португалец продвинулся вперёд и опасной пробил в дальний угол – Щесны с трудом потащил. Максимум, что «Ювентус» придумал в ответ – дальние удары. Смотрелось это, мягко говоря, не круто. Но безнадёжного поражения туринцы всё-таки избежали. За семь минут до конца матча Федерико Кьеза чётко замкнул прострел Адриена Рабио – 2:1.

КриРо, который давно собирается выиграть Лигу чемпионов с «Юве», похоже, снова этой цели не достигнет. Выбить его уже в 1/8 финала грозится команда из его родной Португалии, но даже в случае прохода дальше, сложно рассчитывать на трофей с такой игрой.