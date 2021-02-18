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Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»

18 Февраля 2021, 00:53,

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сошлись «Порту» и «Ювентус».

Протокол игры  
Порту 2:1 Ювентус
(1:0) Тареми Мехди 2'    
(2:0) Марега Мусса 46'    
    82' Кьеза Федерико (2:1)
Марчесин Агустин Манафа Вилсон М'Бемба Шансель Пепе Кеплер Занузи Зайду Корона Хесус   90' (Лум Мамаду (   90') Урибе Матеус Оливейра Сержиу   90' (Francisco Fernandes (   90') Отавио Эдмилсон   57' (Диас Луис (   57') Марега Мусса   66' (Груйич Марко (   66') Тареми Мехди
Запасные: Ромариу Сарр Маланг Мариу Жоау III Мартинес Антонио III Кошта Диогу Андерсон Фелипе Нану Гомеш Эванилсон
Щесны Войцех Данило Луис   81' Де Лихт Маттайс   63' Кьеллини Джорджо   35' (Демирал Мерих (   35'   87') Алекс Сандро   90' Кьеза Федерико Бентанкур Родриго Рабио Адриен Маккенни Уэстон   63' (Мората Альваро (   63') Кулушевски Деян   77' (Ремзи Аарон (   77') Роналду Криштиану
Запасные: Дибала Пауло Бонуччи Леонардо Фработта Джанлука Пинсольо Карло Фаджоли Николо Ди Пардо Алессандро Бернардески Федерико Буффон Джанлуиджи
17 февраля. Стадион "Драгау" (Порту).

 

«Ювентусу» в сетке плей-офф Лиги чемпионов вроде бы повезло. Единственная команда, не представляющая лиги топ-5, досталась «старой синьоре». И последние матчи «Порту» эту теорию подтверждают. Футболисты Сержиу Консейсау уже четыре матча не могут победить даже на территории Португалии. «Спортинг» уверенно отрывается в борьбе за золото, а из кубка страны «драконов» собирается выбить «Брага».

Прервал мощную победную серию и «Ювентус». «Старая синьора» выиграла 6 матчей с общим счётом 14:1, а затем сыграла по нулям с «Интером» во втором полуфинале Кубка Италии и минимально уступила «Наполи». Андреа Пирло из-за травм потерял Куадрадо, Дибалу, Артура и Рэмзи, но он и так не особо рассчитывал на этих игроков по ходу сезона. У «Порту» все звёзды (Пепе, Сержиу Оливейра, Корона, Тареми, Марега) в строю и, естественно, в основе.

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Именно иранец Мехди Тареми и стал главным героем первой минуты матча. Точнее, стоит выделить всё-таки антигероев. Вялый перекат мяча до голкипера и так не впечатлял, но передач Родриго Бентанкура на Щесны вовсе изумила. Очень слабо покатил назад уругваец, на поляка налетел Мехди Тареми и успел протолкнуть мяч в сетку. «Порту» моментально повёл в счёте – 1:0.

При Сержиу Консейсау «Порту» играет, нет бразило-португальской игры «все в атаку». Хозяева спокойно закрылись и стали наблюдать потуги «Ювентуса», у которого впереди совсем ничего не получалось. До Роналду мяч доходил редко, Кьеза больше фолил в атаке, чем созидал. Зато на ровном месте туринцы могли и второй гол получить. Алекс Сандро ошибся метрах в трёх от штрафной площади, Оливейра мяч подхватил и плотно пробил, но мяч после рикошета немного разминулся со створом ворот.

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Проблем «старой синьоре» добавила травма Кьеллини, а их единственный опасный удар за первый тайм Рабьо нанёс из офсайда. Совсем тускло смотрелся «Юве», хотя и владел территориальным преимуществом. И сразу взяли гости традицию пропускать на самом старте тайма, пришлось держать марку. Манафа отобрал мяч и справа вошёл в штрафную, сделал передачу на Марега, а Мусса ушёл от многострадального Бентанкура и пробил Щесны – 2:0.

Ещё через 10 минут Сержиу Оливейра обязан был добивать «старую синьору». Никто его не встретил у штрафной площади, португалец продвинулся вперёд и опасной пробил в дальний угол – Щесны с трудом потащил. Максимум, что «Ювентус» придумал в ответ – дальние удары. Смотрелось это, мягко говоря, не круто. Но безнадёжного поражения туринцы всё-таки избежали. За семь минут до конца матча Федерико Кьеза чётко замкнул прострел Адриена Рабио – 2:1.

КриРо, который давно собирается выиграть Лигу чемпионов с «Юве», похоже, снова этой цели не достигнет. Выбить его уже в 1/8 финала грозится команда из его родной Португалии, но даже в случае прохода дальше, сложно рассчитывать на трофей с такой игрой.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Ювентус, Порту
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Комментарии (11)
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0
Alex1972
18 Февраля 2021, 01:12

Португальский дельфинопетух и его стадо, с учетом того, против кого они играли, показали, что Барса вчера и неплохо смотрелась... Хе-хе...

1
CELTIC FROST
18 Февраля 2021, 01:19

Ай, какой ты молодец, оправдал надежды)) Когда я начинаю думать, что есть предел человеческой тупости - ты каждый раз доказываешь обратное. Браво и Привет инопланетным поползням, делфинопетух-белорусианин), Рад, что вчерашняя истерика завершилась и ты снова обрел смысл жизни))

0
beorn_n
18 Февраля 2021, 01:19

Платочки все перестирал?)

0
ARTUR
18 Февраля 2021, 01:06

на мой взгляд самая тухлая пара , что Порто что ЮВЕ , вчера некоторые господа из сериала насмехались над Барсой , а на игру ЮВЕ по сути вообще без боли смотреть не возможно , даже с грибами типа сосуол и болоньями , благо Кьеза подарил хоть какой то шанс для старушки

2
CELTIC FROST
18 Февраля 2021, 01:04

ну что. ждем ла маську - алекса 1972-го?) он уже должен был выплакать вчерашние слезки и теперь всем сто пудофф покажет - кто бревно. кто инопланетянин. а кто гей))

1
ARTUR
18 Февраля 2021, 01:07

месть будет страшной )))

0
CELTIC FROST
18 Февраля 2021, 01:23

он уже сверху "мстит"))) не перевариваю дуриков-фанатиков и тех, кто болеет не за, а болеет против. Впрочем, по мне так данный пациент просто болеет. По крайней мере, совершенно точно, что на Барсу и Ла лигу ( любов к которым он яро показывал когда-то) ему плевать. Там есть только один свет в окне - Месси(я)))

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1
beorn_n
18 Февраля 2021, 00:59

Спасибо тебе товарищ Кьеза что дал нам хоть небольшой смысл смотреть второй матч. Больше по игре сказать нечего. Порту играл в атаке 2 минуты и 88 сидел автобусом у ворот. Юве подъехал на матч где то к минуте 81.

0
beorn_n
18 Февраля 2021, 01:03

Кстати есть такое наблюдение что как только КриРо якобы стал лучшим бомбардиром в истории, так сразу перестал забивать, да и активность упала. Срочно нужно придумывать новый рекорд для него...

0
Juve164
18 Февраля 2021, 00:57

Очередная позорная игра при Пирло. Ничего нового

0
beorn_n
18 Февраля 2021, 01:01

А что Пирло? Ошибка его сли только Кьеллини в составе. Просто и со скамейки выпустить в центр никого нет. То все жмот Аньели скорее раз на трансферное окно зажал бабла.

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