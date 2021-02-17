Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Стартовые составы «Порту» и «Ювентуса»

17 Февраля 2021, 22:01,

«Порту» и «Ювентус» назвали составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. У хозяев поля с первых минут выйдут следующее игроки: Агустин Марчесин - Вилсон Манафа, Шансель Мбемба, Пепе Кеплер, Зайду Занузи - Эдмилсон Отавио, Матеус Урибе, Сержиу Оливейра, Хесус Корона - Мусса Марега и Мехди Тареми.

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло доверился таким футболистам: Войцех Щесны - Данило Луис, Маттайс де Лихт, Джорджо Кьеллини, Алекс Сандро - Федерико Кьеза, Родриго Бентанкур, Адриен Рабио, Уэстон Маккенни - Криштиану Роналду и Деян Кулушевски.

Стартовый свисток прозвучит в 23:00. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Порту
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола