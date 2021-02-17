Стартовые составы «Порту» и «Ювентуса»

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17 Февраля 2021, 22:01,
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«Порту» и «Ювентус» назвали составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. У хозяев поля с первых минут выйдут следующее игроки: Агустин Марчесин - Вилсон Манафа, Шансель Мбемба, Пепе Кеплер, Зайду Занузи - Эдмилсон Отавио, Матеус Урибе, Сержиу Оливейра, Хесус Корона - Мусса Марега и Мехди Тареми.
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло доверился таким футболистам: Войцех Щесны - Данило Луис, Маттайс де Лихт, Джорджо Кьеллини, Алекс Сандро - Федерико Кьеза, Родриго Бентанкур, Адриен Рабио, Уэстон Маккенни - Криштиану Роналду и Деян Кулушевски.
Стартовый свисток прозвучит в 23:00. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Порту