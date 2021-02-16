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​Тренер «Порту»: «Роналду может решить исход игры в любой момент, он лучший в мире»

16 Февраля 2021, 18:31,

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау высказался перед игрой плей-офф Лиги чемпионов против «Ювентуса», которая пройдёт семнадцатого февраля.

«Мы доставим «Ювентусу» проблемы, поскольку «Порту» тоже имеет что-то в своей ДНК. У нас есть менталитет победителя независимо от соперника. Мы можем менять подход в разные моменты игры, но всегда сражаемся за положительный результат.

Роналду? Он может решить исход игры в любой момент. Он великолепен в заключительной трети поля. Без сомнения, Криштиану лучший в мире. Нам нужно быть крепкими, компактными и сплочёнными. Нельзя давать Роналду, Морате, Кулушевски и другим игрокам желаемого пространства», - рассказал Консейсау на пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Порту, Сержиу Консейсау
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