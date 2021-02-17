«Ювентус» потерял Бонуччи на три недели

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи не поможет своей команде в ближайших поединках. Как сообщает Corriere dello Sport, 33-летний футболист травмировался во время подготовки к первому матчу против «Порту» в плей-офф Лиги чемпионов.

Источник сообщает, что на восстановление Бонуччи понадобится порядка трех недель. Кроме Леонардо, предстоящую встречу пропустят Пауло Дибала, Хуан Куадрадо и Артур Мело.

Первый поединок между «Порту» и «Ювентусом» состоится в среду, 17-го февраля, в Португалии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.