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Пирло объяснил, почему «Ювентус» проиграл «Порту»

18 Февраля 2021, 08:49,

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло пообщался с представителями СМИ после поражения от «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась поражением «старой синьоры» со счетом 1:2.

«Команда была готова к матчу, но настрой оказался неправильным. После гола на первых минутах становится сложнее действовать, тем более, когда тебе противостоит такой соперник, как «Порту». Эта команда хорошо обороняется и мало пропускает. Будем настраиваться на ответную встречу», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок пройдет в Италии девятого марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Порту, Андреа Пирло
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