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Капелло: «В игре «Ювентуса» было слишком много безответственности»

18 Февраля 2021, 15:20,

Известный итальянский специалист Фабио Капелло прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Порту» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ювентус» вышел на поле неконцентрированным, такое недопустимо на высочайшем уровне, было слишком много безответственности. Бентанкур совершил серьезную ошибку, а во втором тайме восемь защитников «Ювентуса» не смогли удержать трех футболистов «Порту». Этого быть не должно», - цитирует Капелло Sky Sport Italia.

Ответный матч между «Ювентусом» и «Порту» пройдёт девятого марта, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Фабио Капелло
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