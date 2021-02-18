Капелло: «В игре «Ювентуса» было слишком много безответственности»

Известный итальянский специалист Фабио Капелло прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Порту» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ювентус» вышел на поле неконцентрированным, такое недопустимо на высочайшем уровне, было слишком много безответственности. Бентанкур совершил серьезную ошибку, а во втором тайме восемь защитников «Ювентуса» не смогли удержать трех футболистов «Порту». Этого быть не должно», - цитирует Капелло Sky Sport Italia.

Ответный матч между «Ювентусом» и «Порту» пройдёт девятого марта, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.