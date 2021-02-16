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​Дибала и Ремзи тренировались во вторник

16 Февраля 2021, 16:34,

Футболисты «Ювентуса» Пауло Дибала и Аарон Ремзи принимали участие во вторничной тренировке команды перед отъездом в Португалию. Как сообщает Football Italia, Дибала и Ремзи попадут в заявку на игру Лиги чемпионов против «Порту», но вряд ли окажутся в числе игроков стартового состава.

Стоит сказать, что Дибала и Ремзи имели повреждения. Также в лазарете «старой синьоры» числятся Хуан Куадрадо и Артур Мело. Они не участвовали в последнем занятии команды и с «Порту» не сыграют.

Матч между «Порту» и «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт в среду, семнадцатого февраля. Стартовый свисток прозвучит в одиннадцать часов вечера по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Пауло Дибала, Аарон Ремзи
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