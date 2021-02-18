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Тренер «Порту» прокомментировал победу над «Ювентусом»

18 Февраля 2021, 08:42,

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау подвел итоги первого поединка с туринским «Ювентусом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой «драконов» со счетом 2:1.

«Мы оказывали давление на все сильные стороны соперника. Команда сыграла великолепно в плане стратегии, однако это только первый матч. Чтобы добраться до 1/4 финала, нам необходимо показывать такую же игру в каждом эпизоде ответного матча в Турине», - передает слова специалиста издание Football-Italia.

Ответный матч между «Ювентусом» и «Порту» состоится в Турине девятого марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Порту, Сержиу Консейсау
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