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Кьеллини выбыл на две недели

18 Февраля 2021, 13:19,

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини травмировался в гостевом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (1:2). 36-летний футболист покинул поле на 35-й минуте первого тайма.

Согласно данным издания Сalciomercato, ветеран «старой синьоры» повредил икроножные мышцы правой ноги. На восстановление Кьеллини понадобится порядка двух недель.

Ответный поединок между «Ювентусом» и «Порту» состоится в Турине девятого марта.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Джорджо провел восемь поединков, в которых получил две желтые карточки.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Джорджо Кьеллини
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