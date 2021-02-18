Кьеллини выбыл на две недели

|
18 Февраля 2021, 13:19,
|
|
Центральный защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини травмировался в гостевом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (1:2). 36-летний футболист покинул поле на 35-й минуте первого тайма.
Согласно данным издания Сalciomercato, ветеран «старой синьоры» повредил икроножные мышцы правой ноги. На восстановление Кьеллини понадобится порядка двух недель.
Ответный поединок между «Ювентусом» и «Порту» состоится в Турине девятого марта.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Джорджо провел восемь поединков, в которых получил две желтые карточки.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Джорджо Кьеллини