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Сандро: «Важно начать ответную встречу так, как мы закончили первый матч»

18 Февраля 2021, 14:13,

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро прокомментировал поражение от «Порту» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы знаем, что в первом тайме сыграли плохо, вторая половина была лучше. Конечно, вся команда понимает, что важно начать ответную встречу так же, как мы закончили первый матч.

Мы допустили серьезные ошибки, после которых пропустили голы, соперник прекрасно воспользовался своими шансами, нам нельзя терять концентрацию.

Надеюсь, что забитый гол сильно поможет нам», - цитирует Сандро Sky Sport Italia.

Ответный матч между «Ювентусом» и «Порту» пройдёт в Италии 9 марта.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Алекс Сандро
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Комментарии (3)
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0
FORZAYOU
18 Февраля 2021, 15:28

Данило раскрылся, этот закрылся.

1
Sergo
18 Февраля 2021, 14:16

Педик один из худших в Юве за 2 последних сезона.

1
beorn_n
18 Февраля 2021, 14:59

Есть ощущение что когда травмировался ему по ошибке провели кастрацию. Сандро играющий при Алегри который активно бегал в атаку и выжигал левый фланг и Сандро после Сарри играющий без яиц пешком.

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