Сандро: «Важно начать ответную встречу так, как мы закончили первый матч»

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро прокомментировал поражение от «Порту» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы знаем, что в первом тайме сыграли плохо, вторая половина была лучше. Конечно, вся команда понимает, что важно начать ответную встречу так же, как мы закончили первый матч.

Мы допустили серьезные ошибки, после которых пропустили голы, соперник прекрасно воспользовался своими шансами, нам нельзя терять концентрацию.

Надеюсь, что забитый гол сильно поможет нам», - цитирует Сандро Sky Sport Italia.

Ответный матч между «Ювентусом» и «Порту» пройдёт в Италии 9 марта.