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«Ювентус» потерял Кьеллини из-за травмы

17 Февраля 2021, 23:40,

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» начал неудачно складываться для «Ювентуса» с первых минут. Уже в самом начале игры Мехди Тареми отпраздновал голом свой дебют в главном еврокубке. На 35-й минуте наставнику «старой синьоры» Андреа Пирло пришлось менять защитника Джорджо Кьеллини, вероятно, по причине мышечной травмы. Этим может объясняться не самая уверенная игра ветерана. В частности, на 13-й минуте он руками не по правилам останавливал соперника, и Мусса Марега заработал опасный штрафной удар. Место Кьеллини на поле занял Мерих Демирал.

Ответный матч этих команд состоится спустя три недели.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Джорджо Кьеллини
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