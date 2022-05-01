Симеоне высказался после поражения от «Атлетика»

Аргентинский наставник «Атлетико» Диего Симеоне рассказал журналистам о том, чего его команде не хватило в матче с «Атлетиком» из Бильбао.

Симеоне сказал, что его подопечные очень хорошо тренировались всю неделю, но в матче с «Атлетиком» футболистам в некоторых эпизодах не хватало свежести и напористости. Тренер отметил, что «матрасники» здорово начали, но пропущенный гол с пенальти выбил команду из колеи.

Напомним, что мадридский клуб уступил «Атлетику» со счётом 0:2. На данный момент подопечные Симеоне занимают четвёртую строчку в турнирной таблице Ла Лиги.