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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне: «Плохая форма Суареса не связана с возрастом»

30 Апреля 2022 • 17:46 Комментировать
Атлетик Б
...
Атлетико М
2.90 3.05 2.70
Через 4 ч. 1 мин.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о плохой форме нападающего Луиса Суареса. Напомним, что в этом сезоне уругвайский форвард потерял стабильное место в основном составе.

«Я убеждён в том, что плохая форма Суареса не связана с возрастом. Я думаю, он всё ещё может забивать голы», – сказал Симеоне на пресс-конферении в преддверии матча против «Атлетик» Бильбао.

Напомним, что Суарес перешёл в мадридский «Атлетико» летом 2020 года и с тех пор помог «матрасникам» выиграть чемпионат Испании. Следующим летом уругваец станет свободным агентом. В его трансфере заинтересован «Интер» Майами.

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Атлетико Мадрид Луис Суарес Диего Симеоне
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