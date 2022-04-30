Симеоне: «Плохая форма Суареса не связана с возрастом»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о плохой форме нападающего Луиса Суареса. Напомним, что в этом сезоне уругвайский форвард потерял стабильное место в основном составе.

«Я убеждён в том, что плохая форма Суареса не связана с возрастом. Я думаю, он всё ещё может забивать голы», – сказал Симеоне на пресс-конферении в преддверии матча против «Атлетик» Бильбао.

Напомним, что Суарес перешёл в мадридский «Атлетико» летом 2020 года и с тех пор помог «матрасникам» выиграть чемпионат Испании. Следующим летом уругваец станет свободным агентом. В его трансфере заинтересован «Интер» Майами.