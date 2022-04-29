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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне: «Не сомневаюсь, что Гризманн сможет выйти из сложной ситуации»

29 Апреля 2022 • 15:39 Комментировать
Атлетик Б
...
Атлетико М
3.00 3.05 2.55
30.04 22:00

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался насчёт состояния своего подопечного Антуана Гризманна, который пока не демонстрирует свою лучшую форму после возвращения на «Ванда Метрополитано».

«У меня нет сомнений, что Гризманн сможет выбраться из ситуации, в которую попал. Антуан является одним из лучших футболистов в мире, ему нужно вновь забить гол, чтобы вернуть себе уверенность. Только так он сможет вернуться в ту форму, которую демонстрировал в лучшие годы выступлений за нашу команду», – сказал Симеоне на своей пресс-конференции.

Напомним, что завтра команда Диего Симеоне сыграет в чемпионате Испании против «Атлетик» Бильбао.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Антуан Гризманн
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