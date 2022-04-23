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Де Пауль намекнул, что счастлив в «Атлетико»

23 Апреля 2022 • 18:24 Комментировать
Атлетик Б
...
Атлетико М
30.04 22:00

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль ответил на слухи о своём возможном уходе из команды. Ранее появлялась информация, согласно которой аргентинец хотел бы покинуть Мадрид и присоединиться к миланскому «Интеру».

Журналист Маттео Моретто опубликовал в своих социальных сетях о том, что между де Паулем и главным тренером мадридского «Атлетико» Диего Симеоне нет никаких проблем, а сам игрок счастлив в клубе. Де Пауль репостнул эту запись, и прикрепил к ней эмодзи с красными и белыми сердцами, которые символизируют цвета «Атлетико».

Напомним, де Пауль присоединился к «Атлетико» прошлым летом из «Удинезе». Ранее в услугах футболиста был заинтересован «Лидс».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Родриго де Пауль
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АТЛЕТИК Б АТЛЕТИКО М
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