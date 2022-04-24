Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» заинтересован в лучшем бомбардире чемпионата Португалии Нуньесе

24 Апреля 2022 • 14:53 Комментировать
Маритиму
...
Бенфика
30.04 19:00

Мадридский «Атлетико» заинтересован в нападающем «Бенфики» Дарвине Нуньесе, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, усиление позиции нападающего является главной целью руководства «матрасников» на летнее трансферное окно. Помимо уругвайца, «Атлетико» рассматривает кандидатуру аргентинского нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса. «Бенфика» не намерена расставаться со своим лидером менее чем за 70 миллионов евро. 

Контракт Нуньеса с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда сборной Португалии в 40 миллионов.  

В текущем сезоне чемпионата Португалии 22-летний Нуньес провёл 26 матчей, в которых забил 25 голов и сделал четыре результативные передачи. Также на счету футболиста шесть мячей в 10 играх Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Атлетико Мадрид Дарвин Нуньес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАРИТИМУ БЕНФИКА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
24.04  22:00 Барселона ... Райо Вальекано 1.27 6.20 11.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Апреля
15:56 · Испания. Ла Лига
Хави назвал дату возвращения в строй Ансу Фати
14:53 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» заинтересован в лучшем бомбардире чемпионата Португалии Нуньесе
12:08 · Испания. Ла Лига
Хави: «Барселона» будет бороться за титулы в следующем сезоне
10:15 · Испания. Ла Лига
Тренер сборной Уэльса заступился за Бэйла
02:14 · Испания. Кубок
«Бетис» выиграл кубок Испании, одолев в финале «Валенсию» в серии пенальти 1
23 Апреля
23:57 · Испания. Ла Лига
Хави признал, что «Барселона» в текущем сезоне уже не выиграет чемпионат Испании 1
23:56 · Испания. Ла Лига
«Сюрприз без сюрприза» - Хави обнародовал заявку «Барселоны» на матч с «Райо Вальекано»
22:30 · Испания. Кубок
«Бетис» — «Валенсия»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
21:47 · Испания. Кубок
«Валенсия» – самая фолящая и предупреждаемая команда Европы
21:35 · Испания. Ла Лига
Хави признал, что «Барселоне» сложно без Месси
21:01 · Испания. Ла Лига
Доктор «Барселоны» получил травму в матче с «Реал Сосьедад»
19:29 · Англия. Премьер-лига
Хави прокомментировал информацию о возможном уходе Френки де Йонга в «МЮ»
18:24 · Испания. Ла Лига
Де Пауль намекнул, что счастлив в «Атлетико»
18:06 · Англия. Премьер-лига
Кунде – одна из главных целей «Челси» на лето
17:59 · Испания. Ла Лига
Торрес оценил результаты «Атлетико» в этом сезоне
Все новости
Рекомендуем