«Атлетико» заинтересован в лучшем бомбардире чемпионата Португалии Нуньесе

Мадридский «Атлетико» заинтересован в нападающем «Бенфики» Дарвине Нуньесе, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, усиление позиции нападающего является главной целью руководства «матрасников» на летнее трансферное окно. Помимо уругвайца, «Атлетико» рассматривает кандидатуру аргентинского нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса. «Бенфика» не намерена расставаться со своим лидером менее чем за 70 миллионов евро.

Контракт Нуньеса с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда сборной Португалии в 40 миллионов.

В текущем сезоне чемпионата Португалии 22-летний Нуньес провёл 26 матчей, в которых забил 25 голов и сделал четыре результативные передачи. Также на счету футболиста шесть мячей в 10 играх Лиги чемпионов.