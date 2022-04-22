Гризманн поведал, какой гол считает своим любимым

Французский нападающий Антуан Гризманн рассказал о том, какой свой гол он считает любимым в карьере. Гризманн выступал в основном в испанских клубах, таких, как «Реал Сосьедад», «Атлетико» и даже «Барселона». Также он провел немалое количество матчей за французскую сборную, выиграв с ней золотые медали чемпиона мира в 2018 году.

- Мой любимый гол? О, это первый мой гол в Лиге чемпионов! Я забил его в футболке «Реал Сосьедада», против «Лиона». Потом мой первый гол на «Ванда Метрополитано». Это было в матче против «Малаги». Это был первый гол в истории стадиона вообще... Так приятно вспомнить, - цитирует Гризманна испанское издание AS.



