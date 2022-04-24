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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бэйл может остаться в Мадриде, но не в «Реале»

24 Апреля 2022 • 18:14 Комментировать (1)
Атлетик Б
...
Атлетико М
30.04 22:00

Карьера валлийского нападающего Гарета Бэйла может получить неожиданный поворот, если подтвердятся слухи, появившиеся в испанской прессе. Дело в том, что Бэйл, контракт которого с мадридским «Реалом» истекает уже летом, может остаться в Мадриде. Интерес к нему, как сообщает Fichajes, начал проявлять мадридский «Атлетико». Подробности переговоров пока что не сообщаются.

Ранее Бэйла активно сватали в МЛС, или, на худой конец, в родной чемпионат Уэльса. Бэйл жаждет выступить на чемпионате мира в Катаре, а потому нуждается в клубе с регулярной игровой практикой, но связывать себя на продолжительный срок он не хочет.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Гарет Бэйл
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