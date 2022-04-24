Бэйл может остаться в Мадриде, но не в «Реале»

Карьера валлийского нападающего Гарета Бэйла может получить неожиданный поворот, если подтвердятся слухи, появившиеся в испанской прессе. Дело в том, что Бэйл, контракт которого с мадридским «Реалом» истекает уже летом, может остаться в Мадриде. Интерес к нему, как сообщает Fichajes, начал проявлять мадридский «Атлетико». Подробности переговоров пока что не сообщаются.

Ранее Бэйла активно сватали в МЛС, или, на худой конец, в родной чемпионат Уэльса. Бэйл жаждет выступить на чемпионате мира в Катаре, а потому нуждается в клубе с регулярной игровой практикой, но связывать себя на продолжительный срок он не хочет.