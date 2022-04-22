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Гризманн жаждет проводить больше времени с семьёй

22 Апреля 2022 • 20:09 Комментировать
Атлетик Б
...
Атлетико М
30.04 22:00

Французский нападающий Антуан Гризманн поведал, что одним из резонов для возвращения в Мадрид для него была возможность проводить больше времени с семьей. Выступая за «Барселону», Гризманн видел родных не так часто, как ему хотелось бы, потому что они проживали в Мадриде. И потому когда зашла речь о возвращении, Антуан сразу же нашел общий язык с руководством «Атлетико».

- Сейчас я доволен в Мадриде. Особенно довольна моя семья. Она привыкла к этому городу. Мы часто играем, и потому я не так часто могу проводить время с семьей. В этих условиях ценю каждую минуту, проведенную рядом с семьей, - заявил Гризманн, слова которого цитирует AS.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Антуан Гризманн
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