Гризманн жаждет проводить больше времени с семьёй

Французский нападающий Антуан Гризманн поведал, что одним из резонов для возвращения в Мадрид для него была возможность проводить больше времени с семьей. Выступая за «Барселону», Гризманн видел родных не так часто, как ему хотелось бы, потому что они проживали в Мадриде. И потому когда зашла речь о возвращении, Антуан сразу же нашел общий язык с руководством «Атлетико».

- Сейчас я доволен в Мадриде. Особенно довольна моя семья. Она привыкла к этому городу. Мы часто играем, и потому я не так часто могу проводить время с семьей. В этих условиях ценю каждую минуту, проведенную рядом с семьей, - заявил Гризманн, слова которого цитирует AS.