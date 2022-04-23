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Чемпионат Испании. Ла Лига

Торрес оценил результаты «Атлетико» в этом сезоне

23 Апреля 2022 • 17:59 Комментировать
Атлетик Б
...
Атлетико М
30.04 22:00

Бывший нападающий и капитан мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес дал оценку выступлениям команды Диего Симеоне в нынешнем сезоне. Ранее «матрасники» вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Испании, а сейчас продолжают борьбу за топ-4 в Ла Лиге.

«Парни прошли через много вещей и в будущем им следует извлечь из этого правильный урок. Этот сезон выдался не лучшим, но при должном настрое команда будет способна забыть его как можно раньше», – цитирует Торреса журналист Карлос Фернандес в социальных сетях.

Напомним, Фернандо Торрес закончил карьеру пару лет назад в составе японского «Виссел Кобе».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Фернандо Торрес
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