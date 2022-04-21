Хименес и Эррера продолжают восстанавливаться после травмы

Футболисты мадридского «Атлетико» Хосе Мария Хименес и Эктор Эррера ещё далеки от возвращения в строй. Как сообщает Marca, игроки продолжают восстанавливаться после полученных травм.

Эррера и Хименес не тренировались в общей группе. О сроках их восстановления пока неизвестно, но ожидается, что они должны вернуться в строй до конца сезона.

Что касается других кадровых проблем, то «матрасникам» в ближайшем матче против «Атлетика» Бильбао вряд ли смогут помочь нападающий Луис Суарес и защитник Шиме Врсалько. Футболисты ещё не вернулись к тренировкам в общей группе и пока что продолжают заниматься в тренажёрном зале.