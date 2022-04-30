«Атлетико» неудачно сыграл в Бильбао

В конце сезона испанские топ-команды (за исключением «Реала») начали дружно терять очки. Не обошла эта участь и «Атлетико». Мадридцы в гостях у «Атлетика» чаще контролировали мяч, но не имели перевеса в других компонентах. Марио Эрмосо на первых минутах получил желтую карточку и стал автором автогола, а спустя тайм Иньяки Уильямс с пенальти удвоил счет - 2:0.

«Атлетик» идет на восьмом месте, «матрасники» не смогли подняться с четвертой строчки.