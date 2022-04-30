«Атлетико» неудачно сыграл в Бильбао

В конце сезона испанские топ-команды (за исключением «Реала») начали дружно терять очки. Не обошла эта участь и «Атлетико». Мадридцы в гостях у «Атлетика» чаще контролировали мяч, но не имели перевеса в других компонентах. Марио Эрмосо на первых минутах получил желтую карточку и стал автором автогола, а спустя тайм Иньяки Уильямс с пенальти удвоил счет - 2:0.
«Атлетик» идет на восьмом месте, «матрасники» не смогли подняться с четвертой строчки.
Протокол игры
|(1:0) Эрмосо Марио8'
|(2:0) Уильямс Иньяки56'
Унай Симон•Де Маркос Оскар•Йерай Альварес•Иньиго Мартинес•Юри Берчиче 88' (Баленсиага Микель ( 88') •Уильямс Нико 74' (Венседор Унай ( 74') •Гарсия Дани 25' 74' (Саррага Ойер ( 74') •Весга Микель•Муньяин Икер•Гарсия Рауль 88' (Вивиан Даниэль ( 88') •Уильямс Иньяки 68' 77' (Беренгер Алекс ( 77' ) 90'
Облак Ян•Льоренте Маркос•Хименес Хосе•Эрмосо Марио • 1'Мандава Рейнилду 18' 46' (Корреа Анхель ( 46') •Карраско Янник 65' (Коке Хорхе ( 65') •Эррера Эктор 65' (Кунья Матеус ( 65') •Кондогбия Жоффрей 65' (Де Пауль Родриго ( 65') •Лоди Ренан • 71'Суарес Луис 70' (Врсалько Шиме ( 70') •Гризманн Антуан
30 апреля. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).