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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» неудачно сыграл в Бильбао

30 Апреля 2022 • 23:56 Комментировать
Атлетик Б
2:0
Атлетико М
окончен

В конце сезона испанские топ-команды (за исключением «Реала») начали дружно терять очки. Не обошла эта участь и «Атлетико». Мадридцы в гостях у «Атлетика» чаще контролировали мяч, но не имели перевеса в других компонентах. Марио Эрмосо на первых минутах получил желтую карточку и стал автором автогола, а спустя тайм Иньяки Уильямс с пенальти удвоил счет - 2:0.

«Атлетик» идет на восьмом месте, «матрасники» не смогли подняться с четвертой строчки.

Протокол игры  
Атлетик Б 2:0Атлетико М
(1:0) Эрмосо Марио8'   
(2:0) Уильямс Иньяки56'   
Унай СимонДе Маркос ОскарЙерай АльваресИньиго МартинесЮри Берчиче  88' (Баленсиага Микель (  88') Уильямс Нико  74' (Венседор Унай (  74') Гарсия Дани   25'  74' (Саррага Ойер (  74') Весга МикельМуньяин ИкерГарсия Рауль  88' (Вивиан Даниэль (  88') Уильямс Иньяки   68'  77' (Беренгер Алекс (  77'   90')
Запасные: Петхарроман АлексСеррано НикоЭскьета ХокинЛекуе ИньигоНуньес УнайКапа Андер
Облак ЯнЛьоренте МаркосХименес ХосеЭрмосо Марио   1'Мандава Рейнилду   18'  46' (Корреа Анхель (  46') Карраско Янник  65' (Коке Хорхе (  65') Эррера Эктор  65' (Кунья Матеус (  65') Кондогбия Жоффрей  65' (Де Пауль Родриго (  65') Лоди Ренан   71'Суарес Луис  70' (Врсалько Шиме (  70') Гризманн Антуан
Запасные: Васс ДаниэльЛекомт БенжаменСеррано ХавьерСимеоне ДжулианоФелипе Аугусто IV
30 апреля. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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окончен Реал Мадрид 4:0 Эспаньол 1.45 4.50 7.60
окончен Валенсия 1:1 Леванте 2.25 3.45 3.15
окончен Атлетик Б 2:0 Атлетико М 2.90 3.05 2.70
01.05  15:00 Эльче ... Осасуна 2.75 3.20 2.75
01.05  17:15 Гранада ... Сельта 2.75 3.25 2.70
01.05  19:30 Райо Вальекано ... Реал Сосьедад 3.00 3.20 2.55
01.05  22:00 Барселона ... Мальорка 1.27 6.40 11.00
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