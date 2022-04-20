Бэйл не поможет «Реалу» в матче с «Осасуной»

Валлийский полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не поможет мадридской команде в предстоящем матче испанского чемпионата с «Осасуной».

Как сообщает пресс-служба «королевского клуба», 32-летний валлийский футболист не сыграет в предстоящем поединке с «Осасуной». Стоит отметить, что причина отсутствия Гарета не называется. Матч между «Реалом» и «Осасуной» состоится сегодня в 22.30 по московскому времени.

Напомним, что в этом сезоне Гарет Бэйл провёл в испанском чемпионате пять поединков и отметился одним забитым мячом.