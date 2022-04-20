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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бэйл не поможет «Реалу» в матче с «Осасуной»

20 Апреля 2022 • 14:11 Комментировать
Осасуна
...
Реал Мадрид
5.40 3.85 1.65
Через 6 ч. 24 мин.

Валлийский полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не поможет мадридской команде в предстоящем матче испанского чемпионата с «Осасуной».

Как сообщает пресс-служба «королевского клуба», 32-летний валлийский футболист не сыграет в предстоящем поединке с «Осасуной». Стоит отметить, что причина отсутствия Гарета не называется. Матч между «Реалом» и «Осасуной» состоится сегодня в 22.30 по московскому времени.

Напомним, что в этом сезоне Гарет Бэйл провёл в испанском чемпионате пять поединков и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Осасуна Гарет Бэйл Ла Лига
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ОСАСУНА РЕАЛ МАДРИД
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