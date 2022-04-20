«Реал» огласил состав на матч с «Осасуной»

Лидер испанского чемпионата, мадридский «Реал», готовится к гостевой игре с «Осасуной», она состоится в рамках 33-го тура испанской Ла Лиги. накануне игры стал известен стартовый состав команды Карло Анчелотти, которой надо набрать лишь семь очков в оставшихся шести матчах, чтобы гарантировать себе чемпионский титул.

«Реал» Мадрид: Куртуа, Милитао, Алаба, Начо, Бензема, Асенсио, Вальверде, Лукас Васкес, Себальос, Родриго, Камавинга.

Запасные: Лунин, Фуидиас, Карвахаль, Кроос, Винисус Жуниор, Иско, Латаса, Рафа Марин.

Матч между «Осасуной» и «Реалом» начнется в 22 часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.