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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» огласил состав на матч с «Осасуной»

20 Апреля 2022 • 20:49 Комментировать
Осасуна
1:1
Реал Мадрид
5.40 3.85 1.65
1-й тайм

Лидер испанского чемпионата, мадридский «Реал», готовится к гостевой игре с «Осасуной», она состоится в рамках 33-го тура испанской Ла Лиги. накануне игры стал известен стартовый состав команды Карло Анчелотти, которой надо набрать лишь семь очков в оставшихся шести матчах, чтобы гарантировать себе чемпионский титул.

«Реал» Мадрид: Куртуа, Милитао, Алаба, Начо, Бензема, Асенсио, Вальверде, Лукас Васкес, Себальос, Родриго, Камавинга.

Запасные: Лунин, Фуидиас, Карвахаль, Кроос, Винисус Жуниор, Иско, Латаса, Рафа Марин.

Матч между «Осасуной» и «Реалом» начнется в 22 часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

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ОСАСУНА РЕАЛ МАДРИД
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окончен Атлетико М 0:0 Гранада 1.35 5.00 9.50
окончен Сельта 0:2 Хетафе 1.94 3.45 4.30
Идет 35 минута Осасуна 1:1 Реал Мадрид 4.80 3.80 1.76
21.04  20:00 Эспаньол ... Райо Вальекано 2.43 3.20 3.15
21.04  20:00 Леванте ... Севилья 3.50 3.40 2.17
21.04  21:00 Кадис ... Атлетик Б 3.95 3.40 2.03
21.04  22:30 Реал Сосьедад ... Барселона 3.60 3.70 2.04
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