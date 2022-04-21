Бензема стал первым за 16 лет игроком, не реализовавшим два пенальти в одном матче Ла Лиги

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема вновь отметился – на этот раз со знаком «минус».

Дважды не забив пенальти в матче против «Осасуны», француз стал первым с 2006 года игроком с двумя нереализованными одиннадцатиметровыми в одном матче испанской Ла Лиги. Предыдущий автор такого «достижения» – Рауль Тамудо («Эспаньол»), дважды простивший «Бетис» в апреле 2006 года.

Примечательно, что два неточных удара с точки Бензема провёл в течение всего лишь семи минут.

Несмотря на промахи своей звезды, мадридский «Реал» добыл победу над «Осасуной» (3:1), приблизившись к чемпионству в Ла Лиге.