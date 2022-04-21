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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема стал первым за 16 лет игроком, не реализовавшим два пенальти в одном матче Ла Лиги

21 Апреля 2022 • 00:39 Комментировать
Осасуна
1:3
Реал Мадрид
окончен

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема вновь отметился – на этот раз со знаком «минус».

Дважды не забив пенальти в матче против «Осасуны», француз стал первым с 2006 года игроком с двумя нереализованными одиннадцатиметровыми в одном матче испанской Ла Лиги. Предыдущий автор такого «достижения» – Рауль Тамудо («Эспаньол»), дважды простивший «Бетис» в апреле 2006 года.

Примечательно, что два неточных удара с точки Бензема провёл в течение всего лишь семи минут.

Несмотря на промахи своей звезды, мадридский «Реал» добыл победу над «Осасуной» (3:1), приблизившись к чемпионству в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Рауль Тамудо
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21.04  20:00 Леванте ... Севилья 3.50 3.40 2.17
21.04  21:00 Кадис ... Атлетик Б 3.95 3.40 2.03
21.04  22:30 Реал Сосьедад ... Барселона 3.60 3.70 2.04
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