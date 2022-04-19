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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гарсия имеет шансы закрепиться в «Реале» в следующем сезоне

19 Апреля 2022 • 18:54 Комментировать
Осасуна
...
Реал Мадрид
5.50 3.80 1.65
20.04 22:30

Левый защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия, который проводит текущий сезон на правах аренды за «Район Вальекано», в следующей кампании может стать частью основного состава «сливочных».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях, Гарсия рассматривается главным тренером «Реала» Карло Анчелотти в качестве замены бразильцу Марсело, чей контракт с мадридским клубом истекает уже в июне этого года.

22-летний Гарсия в этом сезоне отыграл 28 матчей в чемпионате Испании за «Райо Вальекано». В этих поединках защитник сумел отличиться одним забитым голом.

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Реал Мадрид Фран Гарсия
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ОСАСУНА РЕАЛ МАДРИД
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