Холанн предпочитает перейти в «Манчестер Сити», а не в «Реал»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры. Норвежец решил отказаться от перехода в мадридский «Реал» и присоединиться к «Манчестер Сити» под началом Хосепа Гвардиолы.

Как сообщает журналист Грэм Бэйли, «Манчестер Сити» провёл переговоры с нападающим и убедил норвежца, что тот получит ключевую роль в команде на долгие годы. Также руководство «горожан» готово сделать Холанна самым высокооплачиваемым футболистом в чемпионате АНглии.

Напомним, что прошлым летом в услугах Холанна был заинтересован лондонский «Челси», но «Боруссия» отказалась отпускать игрока по сниженной цене.