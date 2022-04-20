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Холанн предпочитает перейти в «Манчестер Сити», а не в «Реал»

20 Апреля 2022 • 15:32 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Брайтон
1.22 6.10 16.00
Через 5 ч. 53 мин.

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры. Норвежец решил отказаться от перехода в мадридский «Реал» и присоединиться к «Манчестер Сити» под началом Хосепа Гвардиолы.

Как сообщает журналист Грэм Бэйли, «Манчестер Сити» провёл переговоры с нападающим и убедил норвежца, что тот получит ключевую роль в команде на долгие годы. Также руководство «горожан» готово сделать Холанна самым высокооплачиваемым футболистом в чемпионате АНглии.

Напомним, что прошлым летом в услугах Холанна был заинтересован лондонский «Челси», но «Боруссия» отказалась отпускать игрока по сниженной цене.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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20.04  21:45 Эвертон ... Лестер 2.55 3.40 2.80
20.04  22:00 Манчестер Сити ... Брайтон 1.21 7.00 15.00
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