Скауты «Манчестер Сити» просматривали Нунеса в игре «Спортинга» с «Бенфикой»

«Манчестер Сити» следующим летом может пополнить свои ряды полузащитником лиссабонского «Спортинга» Матеусом Нунесом. 17 апреля скауты «горожан» просматривали футболиста в дерби между «Спортингом» и «Бенфикой».

Как сообщает португальское издание A Bola, Нунес интересен лично главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле. Испанца не отпугивает ценник в 40 миллионов евро, который ранее установил на игрока лиссабонский «Спортинг».

По сведениям источника, Нунес будет готов покинуть «Спортинг» только ради перехода в большую команду и борьбы за трофеи. Переход в стане середняков португальца не интересует.