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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» огласил состав на матч с «Брайтоном»

20 Апреля 2022 • 21:19 Комментировать
Манчестер Сити
0:0
Брайтон
1.22 6.10 16.00
2-й тайм

В перенесенном матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет в домашних условиях «Брайтон». Подопечные Хосепа Гвардиолы ведут отчаянную борьбу за чемпионский титул с «Ливерпулем». Накануне игры наставник «горожан» огласил состав своего клуба.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Ляпорт, Аке, Кансело, Родриго, Гюндоган, Бернардо Силва, Марез, Де Брёйне, Фоден.

Запасные: Стеффен, Диас, Стерлинг, Жезус, Грилиш, Зинченко, Фернандиньо, Палмер, Лавия.

Матч между «Манчестер Сити» и «Брайтоном» начнется в 22 часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

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Манчестер Сити Брайтон
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Идет 61 минута Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас 2.55 3.30 2.90
Идет 62 минута Челси 2:3 Арсенал 2.05 3.55 3.75
Идет 61 минута Эвертон 0:1 Лестер 2.55 3.40 2.80
Идет 48 минута Манчестер Сити 0:0 Брайтон 1.21 7.00 15.00
21.04  21:45 Бёрнли ... Саутгемптон 3.00 3.35 2.46
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