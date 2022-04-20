«Манчестер Сити» огласил состав на матч с «Брайтоном»

В перенесенном матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет в домашних условиях «Брайтон». Подопечные Хосепа Гвардиолы ведут отчаянную борьбу за чемпионский титул с «Ливерпулем». Накануне игры наставник «горожан» огласил состав своего клуба.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Ляпорт, Аке, Кансело, Родриго, Гюндоган, Бернардо Силва, Марез, Де Брёйне, Фоден.

Запасные: Стеффен, Диас, Стерлинг, Жезус, Грилиш, Зинченко, Фернандиньо, Палмер, Лавия.

Матч между «Манчестер Сити» и «Брайтоном» начнется в 22 часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.