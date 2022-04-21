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Гвардиола одержал 250-ю победу с «Манчестер Сити», став рекордсменом Англии

21 Апреля 2022 • 00:23 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
Брайтон
окончен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола покорил очередную вершину.

Испанский специалист одержал свою 250-ю победу во главе «Манчестер Сити» во всех турнирах – на это ему потребовалось всего 344 матчей, что является лучшим показателем в истории среди всех тренеров английских клубов на высшем уровне.

Второй результат у знаменитого экс-наставника «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» Жозе Моуринью – 396 матчей на 250 побед. Далее в рейтинге следуют Кенни Далглиш (429), Арсен Венгер (433) и Дон Реви (439).

Хосеп Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с начала сезона 2016/17.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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окончен Манчестер Сити 3:0 Брайтон 1.22 6.10 16.00
21.04  21:45 Бёрнли ... Саутгемптон 3.00 3.35 2.46
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