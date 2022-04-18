Лаллана хочет отблагодарить бывший клуб победой над «Манчестер Сити»

Полузащитник «Брайтона» Адам Лаллана заявил журналистам, что не прочь одержать победу над «Манчестер Сити» и тем самым помочь «Ливерпулю» в гонке за первое место в АПЛ.

«Мы одна из тех команд, которые сильно заставляют переживать сильные клубы. Надеюсь, мы сможем получить еще один скальп в среду вечером против «Сити» для моей старой команды», - сказал Лаллана, несколько сезонов проведший в «Ливерпуле».

Матч между «Сити» и «Брайтоном» пройдет в среду, 20 апреля. На данный момент «горожане» занимают первую строчку в таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» на одно очко.