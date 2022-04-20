Фоден стал самым молодым игроком при Гвардиоле, который сыграл 50-й матч в стартовом составе

В перенесенном матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимает в домашних условиях «Брайтон». Фил Фоден вышел на поле в стартовом составе своего клуба. Для него это был юбилейный, 50-й матч в стартовом составе команды, и он установил любопытное достижение.

Дело в том, что Фоден стал самым молодым игроком в карьере наставника Хосепа Гвардиолы, который добрался до показателя в 50 матчей. Сегодня Фодену 21 год 327 дней. За ним - Серхио Бускетс, которому в день проведения 50-го матча при Гвардиоле было 22 года 120 дней. Третье место у Лероя Сане - 22 года 261 день, а четвертое - у Лионеля Месси, 22 года 283 дня.