Полузащитник «Манчестер Сити» Дойл заинтересовал «Борнмут»

«Борнмут» всерьёз рассматривает возможность следующим летом пополнить свои ряды полузащитником «Манчестер Сити» Томми Дойлом. Согласно заявлениям от Wales Online, команда Скотта Паркера намерена взять футболиста в аренду на один сезон.

В настоящий момент Дойл выступает на правах аренды за валлийский «Кардифф», за который уже успел отыграть 16 матчей и отметиться двумя голами и тремя ассистами. Первую половину сезона футбол провёл во второй Бундеслиге в немецком «Гамбурге».

Сейчас «Борнмут» близок к тому, чтобы вернуться в АПЛ после вылета двухгодичной давности. Вчера возвращение в элитный дивизион оформил «Фулхэм».