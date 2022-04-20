Диаш начнёт в старте матч против «Брайтона»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш выйдет в стартовом составе своей команды в домашней игре чемпионата Англии против «Брайтона», который состоится сегодня вечером в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что Диаш получил травму в начале апреля, из-за которой был вынужден пропустить ряд важных встреч своей команды, в число которых входят матчи с «Ливерпулем» в чемпионате и Кубке Англии.

Напомним, что Рубен Диаш присоединился к «Манчестер Сити» летом 2020-го года из лиссабонской «Бенфики». Летом португалец был признан лучшим защитником уходящего розыгрыша Лиги чемпионов.