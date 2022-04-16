В «Манчестер Сити» нашли что отметить, несмотря на поражение в полуфинале Кубка Англии

«Манчестер Сити» проиграл «Ливерпулю» в полуфинале Кубка Англии, но, несмотря на это, «горожане» нашли что отметить. Дело в том, что пропуск очередного тура чемпионата Англии автоматически означал то, что подопечные Хосепа Гвардиолы сохранили первую строчку в турнирной таблице.

Как оказалось, это был тысячный день лидерства «Манчестер Сити» в турнирной таблице за все время существования английской Премьер-Лиги. По этому показателю «горожане» идут третьими. На первом месте «Манчестер Юнайтед» - 2 362 дня, затем «Челси» - 1590 дней, «Манчестер Сити» - 1000 дней, «Арсенал» - 988 дней, «Ливерпуль» - 832.