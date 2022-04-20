Де Брейне готовится сыграть свой 300-й матч в составе «Манчестер Сити»

В перенесенном матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет в домашних условиях «Брайтон». Подопечные Хосепа Гвардиолы ведут отчаянную борьбу за чемпионский титул с «Ливерпулем». Для одного из ключевых игроков команды Гвардиолы, бельгийского плеймейкера Кевина Де Брёйне, предстоящая игра станет 300-й в составе «Манчестер Сити». Футболист, которому 30 лет, выступает за команду с 2015 года - его пригласил еще бывший наставник клуба, чилиец Мануэль Пеллегрини.

Матч между «Манчестер Сити» и «Брайтоном» начнется в 22 часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.