«Манчестер Сити» снова лидирует после разгрома «Брайтона»

«Манчестер Сити» играл против «Брайтона» в отложенном матче Премьер-лиги. Как часто бывает в таких противостояниях, интрига сохранялась до первого гола. Лишь в начале второго тайма Рияд Марез распечатал ворота гостей ударом со средней дистанции, а вскоре дальняя попытка Фила Фодена стала результативной. Точку поставил Бернарду Силва выстрелом с линии штрафной.
3:0, и «горожане» вернули себе лидерство.
Протокол игры
|(1:0) Марез Рияд53'
|(2:0) Фоден Фил65'
|(3:0) Силва Бернарду82'
Эдерсон Мораес•Канселу Жоау•Стоунс Джон 77' (Зинченко Александр ( 77') •Лапорт Эмерик•Аке Натан 46' (Диаш Рубен ( 46') •Де Брёйне Кевин 83' (Жезус Габриэль ( 83') •Родри Эрнандес•Гюндоган Илкай•Марез Рияд•Фоден Фил•Силва Бернарду
Санчес Роберт•Вельтман Йоел•Данк Льюис • 89'Кукурелья Марк•Лемпти Тарик 61' (Уэбстер Адам ( 61' ) • 81'Мвепу Энок•Макаллистер Алексис • 79'Кайседо Мойсес 73' (Сармиенто Джереми ( 73') •Марч Соломон•Гросс Паскаль•Уэлбек Данни 77' (Мопе Нил ( 77')
20 апреля. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).