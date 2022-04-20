«Манчестер Сити» снова лидирует после разгрома «Брайтона»

«Манчестер Сити» играл против «Брайтона» в отложенном матче Премьер-лиги. Как часто бывает в таких противостояниях, интрига сохранялась до первого гола. Лишь в начале второго тайма Рияд Марез распечатал ворота гостей ударом со средней дистанции, а вскоре дальняя попытка Фила Фодена стала результативной. Точку поставил Бернарду Силва выстрелом с линии штрафной.

3:0, и «горожане» вернули себе лидерство.

Протокол игры