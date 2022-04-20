Хаби Алонсо: «Анчелотти - мудрый наставник»

Испанский специалист Хаби Алонсо, который тренирует вторую команду «Реала», высоко ценит усилия итальянского наставника главной команды Карло Анчелотти. Алонсо считает, что Анчелотти проявляет мудрость, за счет чего добивается очевидных результатов.

- Карло - мудрая личность. Он знает, как сложить паззл. Он поработал в большом количестве команд, и потому обладает огромным опытом. Сейчас он нашел свою команду и отлично управляется с ней. «Реал» - фаворит в борьбе за чемпионский титул в Испании. Это самая стабильная команда. И потому она сейчас - в наилучшем положении, - заявил Алонсо, слова которого цитирует официальный сайт УЕФА.