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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Тренеров нужно оценивать не только по трофеям»

19 Апреля 2022 • 17:04 Комментировать
Осасуна
...
Реал Мадрид
5.50 3.80 1.65
20.04 22:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отдал должное специалистам, которым удаётся спасать свои скромные команды от вылета из высших дивизионов.  

«Мне повезло с тем, что я работаю в топ-клубах. Но оценивать тренеров необходимо не только по завоёванным трофеям. Также хороши специалисты, спасающие команды от вылета», — приводит слова Анчелотти Marca.

Также итальянец не смог выбрать между Ла Лигой и Лигой чемпионов, заявив, что хочет выиграть оба этих турнира.

После 32 проведённых матчей «Реал» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая своего ближайшего преследователя «Барселону» на 15 очков. В Лиге чемпионов команда Анчелотти вышла в полуфинал турнира, где встретится с «Манчестер Сити».

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Реал Мадрид Карло Анчелотти
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ОСАСУНА РЕАЛ МАДРИД
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