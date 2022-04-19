Анчелотти: «Тренеров нужно оценивать не только по трофеям»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отдал должное специалистам, которым удаётся спасать свои скромные команды от вылета из высших дивизионов.

«Мне повезло с тем, что я работаю в топ-клубах. Но оценивать тренеров необходимо не только по завоёванным трофеям. Также хороши специалисты, спасающие команды от вылета», — приводит слова Анчелотти Marca.

Также итальянец не смог выбрать между Ла Лигой и Лигой чемпионов, заявив, что хочет выиграть оба этих турнира.

После 32 проведённых матчей «Реал» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая своего ближайшего преследователя «Барселону» на 15 очков. В Лиге чемпионов команда Анчелотти вышла в полуфинал турнира, где встретится с «Манчестер Сити».