«Не повезло»: Бензема высказался о двух незабитых пенальти

Французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема в своих социальных сетях высказался по поводу двух нереализованных пенальти в матче с «Осасуной».

Карим поблагодарил всех за поддержку и отметил, что ему просто не очень повезло. Напомним, что Карим дважды бил пенальти в матче с «Осасуной», но оба раза голкипер Серхио Эррера выручал свою команду. В итоге «сливочные» всё равно одержали победу со счётом 3:1.

В этом сезоне Карим Бензема провёл в испанском чемпионате 29 поединков, в которых отметился 25 забитыми мячами и 11 ассистами.