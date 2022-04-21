Бензема не реализовал два пенальти в течение семи минут

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема удивил весь футбольный мир, дважды за считанные минуты не забив с точки в матче против «Осасуны».

Первый одиннадцатиметровый был исполнен на 52-й минуте: француз пробил в левый нижний угол, но голкипер Серхио Эррера оказался хитрее, взяв удар. Спустя всего семь минут претендент на «Золотой мяч» вновь подошёл к точке – и вновь проиграл «дуэль» вратарю «Осасуны», пробив аналогичным образом.

Встреча проходит в рамках чемпионата Испании. На момент промахов Бензема на табло счёт 2:1 в пользу мадридцев, играющих в гостях.