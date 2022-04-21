«Реал» в шаге от чемпионства после победы над «Осасуной»

Мадридский «Реал» на всех парах мчится к заслуженному чемпионству. В среду столичная команда играла в гостях против «Осасуны». Уже в дебюте Давид Алаба повторным ударом в упор открыл счет, и тут же Анте Будимир замкнул дальнюю штангу. «Реал» забил решающий мяч на 45-й минуте, и снова после добивания, героем эпизода стал Серхио Асенсио. После перерыва Карим Бензема не реализовал пенальти, а все вопросы снял удар Лукаса Васкеса в контратаке - 3:1.
Отрыв «Реала» от второго места увеличился до 17 очков.
Протокол игры
|12'Алаба Давид (0:1)
|(1:1) Будимир Анте13'
45'Асенсио Марко (1:2)
90' Васкес Лукас (1:3)
Эррера Серхио•Видаль Начо•Эрнандес Аридане•Гарсия Давид III•Анхель Хосе 68' (Барха Энрике ( 68') •Монкайола Хон•Брашанац Дарко 44' 80' (Торрес Роберто ( 80') •Мартинес Хавьер II 68' (Ойер Санхурхо ( 68') •Авила Эсекьель 86' (Барберо Иван ( 86') •Будимир Анте•Гарсия Рубен 46' (Санчес Мануэль ( 46')
Куртуа Тибо•Васкес Лукас•Милитао Эдер • 60'Алаба Давид 46' (Карвахаль Даниэль ( 46') •Начо Фернандес • 62'Вальверде Федерико•Камавинга Эдуардо 5' 74' (Иско Аларкон ( 74') •Себальос Дани 71' (Кроос Тони ( 71') •Асенсио Марко•Бензема Карим•Родриго 90' (Винисиус Жуниор ( 90')
Запасные: Марин Рафа•Латаса Хуан•Фуйдиас Тони•Лунин Андрей
20 апреля. Стадион "Эль-Садар".