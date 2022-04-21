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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» в шаге от чемпионства после победы над «Осасуной»

21 Апреля 2022 • 00:33 Комментировать (3)
Осасуна
1:3
Реал Мадрид
окончен

Мадридский «Реал» на всех парах мчится к заслуженному чемпионству. В среду столичная команда играла в гостях против «Осасуны». Уже в дебюте Давид Алаба повторным ударом в упор открыл счет, и тут же Анте Будимир замкнул дальнюю штангу. «Реал» забил решающий мяч на 45-й минуте, и снова после добивания, героем эпизода стал Серхио Асенсио. После перерыва Карим Бензема не реализовал пенальти, а все вопросы снял удар Лукаса Васкеса в контратаке - 3:1.

Отрыв «Реала» от второго места увеличился до 17 очков.

Протокол игры

 
Осасуна 1:3Реал Мадрид
  12'Алаба Давид (0:1)
(1:1) Будимир Анте13'   
  

45'Асенсио Марко (1:2)

90'  Васкес Лукас (1:3)

Эррера СерхиоВидаль НачоЭрнандес АриданеГарсия Давид IIIАнхель Хосе  68' (Барха Энрике (  68') Монкайола ХонБрашанац Дарко   44'  80' (Торрес Роберто (  80') Мартинес Хавьер II  68' (Ойер Санхурхо (  68') Авила Эсекьель  86' (Барберо Иван (  86') Будимир АнтеГарсия Рубен  46' (Санчес Мануэль (  46')
Запасные: Перес ИньигоХуан Перес IIУнаи ГарсияБенито ИкерРамальо Чимено
Куртуа ТибоВаскес ЛукасМилитао Эдер   60'Алаба Давид  46' (Карвахаль Даниэль (  46') Начо Фернандес   62'Вальверде ФедерикоКамавинга Эдуардо   5'  74' (Иско Аларкон (  74') Себальос Дани  71' (Кроос Тони (  71') Асенсио МаркоБензема КаримРодриго  90' (Винисиус Жуниор (  90')
Запасные: Марин РафаЛатаса ХуанФуйдиас ТониЛунин Андрей
20 апреля. Стадион "Эль-Садар".

 

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окончен Атлетико М 0:0 Гранада 1.35 5.00 9.50
окончен Сельта 0:2 Хетафе 2.12 3.10 4.00
окончен Осасуна 1:3 Реал Мадрид 5.40 3.85 1.65
21.04  20:00 Эспаньол ... Райо Вальекано 2.43 3.20 3.15
21.04  20:00 Леванте ... Севилья 3.50 3.40 2.17
21.04  21:00 Кадис ... Атлетик Б 3.95 3.40 2.03
21.04  22:30 Реал Сосьедад ... Барселона 3.60 3.70 2.04
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