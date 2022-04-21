«Реал» в шаге от чемпионства после победы над «Осасуной»

Мадридский «Реал» на всех парах мчится к заслуженному чемпионству. В среду столичная команда играла в гостях против «Осасуны». Уже в дебюте Давид Алаба повторным ударом в упор открыл счет, и тут же Анте Будимир замкнул дальнюю штангу. «Реал» забил решающий мяч на 45-й минуте, и снова после добивания, героем эпизода стал Серхио Асенсио. После перерыва Карим Бензема не реализовал пенальти, а все вопросы снял удар Лукаса Васкеса в контратаке - 3:1.

Отрыв «Реала» от второго места увеличился до 17 очков.

Протокол игры