Анчелотти прокомментировал игру Бензема и назвал лучшего игрока матча против «Осасуны»

Мадридский «Реал» вновь победил, сделав ещё один уверенный шаг на пути к чемпионству в Ла Лиге.

В сегодняшнем матче против «Осасуны» «сливочные» выиграли со счётом 3:1.

«Отличная игра, все продемонстрировали должную самоотдачу и динамику», – приводит слова Карло Анчелотти издание Marca.

Несмотря на два нереализованных пенальти, Бензема получил положительный отзыв от своего наставника: «Если не считать пенальти, Карим провёл суперматч. Он забьёт в следующей игре».

По мнению итальянского специалиста, лучшим в этот вечер был полузащитник Дани Себальос: «Он был очень хорош, сыграл лучше всех в команде. Он не всегда получает достаточно практики, но у него много качеств. Он через многое прошёл, и сегодня мы увидели, как хорош Себальос», – отметил Анчелотти.