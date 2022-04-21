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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти прокомментировал игру Бензема и назвал лучшего игрока матча против «Осасуны»

21 Апреля 2022 • 01:40 Комментировать
Осасуна
1:3
Реал Мадрид
окончен

Мадридский «Реал» вновь победил, сделав ещё один уверенный шаг на пути к чемпионству в Ла Лиге.

В сегодняшнем матче против «Осасуны» «сливочные» выиграли со счётом 3:1.

«Отличная игра, все продемонстрировали должную самоотдачу и динамику», – приводит слова Карло Анчелотти издание Marca.

Несмотря на два нереализованных пенальти, Бензема получил положительный отзыв от своего наставника: «Если не считать пенальти, Карим провёл суперматч. Он забьёт в следующей игре».

По мнению итальянского специалиста, лучшим в этот вечер был полузащитник Дани Себальос: «Он был очень хорош, сыграл лучше всех в команде. Он не всегда получает достаточно практики, но у него много качеств. Он через многое прошёл, и сегодня мы увидели, как хорош Себальос», – отметил Анчелотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Карим Бензема Дани Себальос
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